Eşi Meliha Sarıkaya'yı Baltayla Öldüren Koca Tutuklandı

HATAY'ın Erzin ilçesinde eşi Meliha Sarıkaya'yı (61) baltayla öldürüp evin banyosuna gömen Bekir Sarıkaya(77), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün ilçeye bağlı Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi. Meliha Sarıkaya'ya ulaşamayan yakınlarının önceki gün kayıp ihbarında bulunması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Dün akşam saatlerinde Sarıkaya çiftin evine giden ekipler, Bekir Sarıkaya'ya eşinin nerede olduğunu sordu. Bekir Sarıkaya'nın iddiaya göre çelişkili ifadeler vermesi üzerine evde inceleme yapan jandarma, kan izlerini ve banyonun kazıldığını tespit etti. Bekir Sarıkaya'nın ifadesinde eşini başına baltayla vurarak öldürdüğünü ve banyoya gömdüğünü itiraf etmesinin ardından cesedin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Banyodaki kazılan alanı açan ekipler, Meliha Sarıkaya'nın cansız bedenine ulaştı. Olay yerindeki incelemenin ardından Meliha Sarıkaya'nın cansız bedeni, otopsi için götürüldüğü Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemleri sona eren Sarıkaya'nın cansız bedeni ailesi tarafından alınarak, memleketinde defnedildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bekir Sarıkaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.