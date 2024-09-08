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Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde Jandarma Ekipleri Görev Başında

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde jandarma ekipleri 7/24 görev yapmaya devam etti. Şenliklere yoğun katılım olduğu için jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini en üst düzeyde aldı.

743. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde jandarma ekipleri 7/24 görev başında olmaya devam etti.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Türkiye ve dünyanın dört bir yanından yoğun katılımla gerçekleşti. Söğüt giriş ve çıkışlarında yüksek düzeyde güvenlik sağlayan jandarma ekipleri 3 gün süren şenlikler 7/24 görev başında oldu. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ve asayiş ekipleri vatandaşın huzuru için en üst düzeyde güvenlik tedbirlerini aldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ertuğrul Gazi Jandarma Güvenlik Etkinlik 3-sayfa bilecik Güncel Yaşam Söğüt

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