Ersin Kurt'un Beraat Kararı Yargıtay Tarafından Bozuldu

Ersin Kurt'un Beraat Kararı Yargıtay Tarafından Bozuldu
Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin sanık Ersin Kurt'a verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Ersin Kurt, şimdi yeniden yargılanacak.

Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin sanık Ersin Kurt hakkında verilen beraat kararı, Yargıtay tarafından bozuldu.

Kocaeli'de yerel gazete sahibi gazeteci Güngör Arslan 19 Şubat 2022 tarihinde ofisinde uğradığı silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybetmişti. Arslan'ı öldüren katil zanlısı Ramazan Özkan, olaydan kısa bir süre sonra yakalanmıştı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Ersin Kurt, Burhan Polat, Can Yılmaz, Emrah Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik, Özgür Taşkıran, Kadir Yıldırım ve Ramiz Saatçi de tutuklanmış, Abdullah Yürük, Erdal Tilki, Erdal Yıldırım ve Yadigar Başyurt'un ise tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Sanıklar hakkında verilen karar

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Ocak 2023'teki karar duruşmasında, Arslan'ı vuran sanık Ramazan Özkan'ı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 7 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanık Burhan Polat'a "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanık Ersin Kurt'un ise tüm suçlardan beraatine karar vermişti.

Heyet, sanıklar Ferhat Yıldırım ve Hasan Emre Çelik'i "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 20'şer yıl, Ramiz Saatçi'yi de "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 7 yıl hapisle cezalandırmıştı.

"Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeye teşebbüs" suçundan sanıklar Erdal Tilki, Yadigar Başyurt ve Erdal Yıldırım'a 2 yıl 3'er ay hapis cezası verilirken, "suçluyu kayırma" suçundan Özgür Taşkıran 3 yıl 6 ay, Can Yıldırım ise 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmıştı. Sanıklar Emrah Yıldırım, Kadir Yıldırım ve Abdullah Yürük'ün ise beraatine hükmedilmişti.

Dava yeniden görülecek

Yargıtay, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 9 Ocak 2023'te verdiği bir sanık hakkındaki kararı bozdu. Daire, sanık Ersin Kurt hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeyi azmettirme suçundan", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması, bulundurulması" suçlarından verilen beraat kararının bozulmasına hükmetti. Kararın bozulmasıyla sanık Ersin Kurt, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
