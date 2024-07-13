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Ermenek'te kaza sonucu genç kadın hayatını kaybetti

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Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki genç kadın hayatını kaybetti. Kazada sürücü ise tedavi altına alındı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında ilçenin Seyran Mahallesi'ndeki Yumrutepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alper H. (20) yönetimindeki 80 GU 150 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 300 metre derinlikteki uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Aracın uçurumdan yuvarlanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kazada sürücüsü ile yanında bulunan Selime Balcı (26), takla atan araçtan fırlayarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Selime Balcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alper H'nin ise Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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