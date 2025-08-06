Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim

Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
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Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
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Virgin Atlantic uçuşunda 37 yaşındaki yolcu Salman Iftikhar, hostes Angie Walsh'a korkunç tehditlerde bulundu. Iftikhar, uçuş sırasında şampanya içtikten sonra hostese, iniş sonrası otelinde kendisine tecavüz edip otel odasını yakacağını söyledi. Ayrıca, hostesin otel odasından zorla alınıp toplu tecavüze uğrayacağı ve ateşe verileceği tehdidinde bulundu.

Virgin Atlantic uçuşunda bir yolcunun, hostese karşı korkunç küfürler ve tehditler savurduğu anlar ortaya çıktı. 37 yaşındaki Salman Iftikhar, Londra Heathrow'dan Lahor'a giden sekiz saatlik uçuş sırasında şampanya içtikten sonra kabin görevlisi Angie Walsh'a iniş sonrası otelinde kendisine tecavüz edip otel odasını yakacağını söyledi.

Iftikhar, Walsh'ın otel odasından zorla alınıp toplu tecavüze uğrayacağı ve ateşe verileceği tehdidinde bulundu. Yanındaki başka bir yolcu ise bu korkunç anları cep telefonu ile kaydetti ve şoke oldu.

Yolcu, Walsh'ı defalarca ırkçı olmakla suçladı ve "Herkesin önünde bana hakaret ettin" diye bağırdı. Mahkemede Iftikhar'ın eşi ve üç çocuğuyla birlikte uçakta olduğu belirtildi.

Savcı, Iftikhar'ın uçuş boyunca alkollü olduğunu, buz almak için bardan elini kullanması söylendiğinde sinirlendiğini ve telefonuyla kabin ekibini çekerek onlara küfür ettiğini anlattı. Hostesin yanına oturması istendiğinde ise "Bana ne yapacağımı söyleme, ırkçısın" diye tepki verdi.

Durum pilotlara bildirildi, kemer işaretleri yandı ama Iftikhar daha da sinirlendi. Kabin ekibine hakaretlerini sürdürdü. Olayın ardından uçuşun Türkiye'ye yönlendirilmesi gündeme geldi, ancak Iftikhar bu karara "Umrumda değil, Türkiye'ye gitsinler" dedi.

Eşi utanırken, üç çocuğu da uçaktaydı. Diğer kabin görevlileri durumu kontrol altına almaya çalıştı fakat Iftikhar bağırıp küfür etmeyi sürdürdü. Ses tonunu yükseltti ve kelimeleri anlaşılmaz hale geldi.

Bu korkunç olay, uçakta yaşanan en ciddi kavgalar arasında yer aldı.

Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim

Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim

Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

İslam neyi yasaklamışsa insanlık için yasaklamış bunu bilir bunu söylerim

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Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Nerede pislik var bizim başımıza atmakla meşguller, biz çöplüğüz ya bize yönlendirin. Şuna bak ya uçağı Türkiye'ye yönlendireceklermiş.

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