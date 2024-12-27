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Erkek mahkumla ilişkiye girdiği ortaya çıkan, kadın gardiyan görevden alındı

Erkek mahkumla ilişkiye girdiği ortaya çıkan, kadın gardiyan görevden alındı
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İngiltere'deki HMP Five Wells Cezaevi'nde 19 yaşındaki bir kadın gardiyan, bir mahkumla yaşadığı ilişkinin görüntüleri ortaya çıktıktan sonra görevden alındı ve tutuklandı. Bu, 235 milyon pound değerindeki C kategorisi cezaevinin ilk skandalı değil. Daha önce de bir kadın gardiyanın silahlı soygun suçundan hükümlü bir mahkumla ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden hamile kaldığı ortaya çıkmıştı.

İngiltere'de HMP Five Wells Cezaevi'nde yeni bir skandal yaşandı. 19 yaşındaki kadın gardiyan, bir mahkumla yaşadığı ilişkinin görüntüleri ortaya çıkınca görevden alındı ve tutuklandı.

The Sun gazetesinin aktardığı habere göre, geçtiğimiz hafta çekilen görüntüler hem cezaevindeki diğer mahkumlar hem de cezaevi dışındaki kişiler arasında yayıldı.

235 milyon pound değerindeki C kategorisi cezaevinde bu ilk skandal değil. Daha önce başka bir kadın gardiyan Rachel Stanton'ın, silahlı soygun suçundan hükümlü Edwin Poole ile ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden hamile kaldığı ortaya çıkmıştı. Bu ilişki, mahkumun hücresinde bulunan fotoğraflar ve aşk mektubu sayesinde tespit edilmişti.

2022'de hizmete açılan ve özel güvenlik şirketi G4S tarafından yönetilen cezaevinde yaklaşık 1.700 erkek mahkum bulunuyor. Geçen yıl Ekim ayında yapılan bağımsız denetimde, kurumda uyuşturucu ve yasak maddelere kolay erişim, gıda yetersizliği ve personel güvenliği sorunları tespit edilmişti. Bağımsız Denetleme Kurulu'nun son raporuna göre, rastgele yapılan testlerde mahkumların en az yüzde 25'inde uyuşturucu madde tespit edildi.

Erkek mahkumla ilişkiye girdiği ortaya çıkan, kadın gardiyan görevden alındı

Erkek mahkumla ilişkiye girdiği ortaya çıkan, kadın gardiyan görevden alındı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZübükzade:

canı çekmiş birlikte olmuş

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