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Erfelek'te Yıkılmak Üzere Olan Baca İtfaiye Tarafından Onarıldı

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Sinop'un Erfelek ilçesinde bir apartmanın bacasının yıkılma tehlikesiyle karşılaşması sonucu mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede baca temizliği ve onarımını gerçekleştirerek sorunu çözdü.

Sinop'un Erfelek ilçesinde bacadan çıkan dumandan şüphelenen mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Yıkılmak üzere olan baca kısa sürede onardı.

Erfelek ilçesinde Eski Cami Sokakta bir apartmanın bacası, mahallelinin korkulu anlar yaşamasına neden oldu. Yıkılma tehlikesi bulunan bacanın dumanı etrafı yayması sonucu durumdan şüphelenen bina sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bacanın temizlik ve onarımını kısa süre yaparak sorunu çözdü. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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