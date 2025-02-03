Ereğli'de Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu
Konya'nın Ereğli ilçesinde yapılan denetimlerde çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve sahte t-shirt ele geçirildi. Kumar oynayan şahıslara da idari para cezası uygulandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde çok sayıda doldurulmuş makaron, uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve sahte ve taklit t-shirt ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlere devam ediyor. Bu çerçevede 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ele geçirilirken kumar oynandığı tespit edilen 1 derneğe baskın düzenlendi. Baskında, kumar oynayan 4 şahsa toplamda 36 bin 988 lira idari para cezası uygulandı. Narkotik ekipleri tarafından 1 haftada yapılan uygulamalarda; 6 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 3 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise 4 bin 800 adet doldurulmuş makaron, bin 200 adet boş makaron, 4.75 litre el yapımı içki, 1 adet elektronik sigara sarma makinesi ele geçirilirken olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.
Öte yandan; Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 500 adet sahte ve taklit t-shirt ele geçirilirken, 1 şahıs gözaltına alındı. - KONYA