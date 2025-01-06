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Ereğli'de Trafik Denetimi Sırasında Polis Memuruna Saldırı

Ereğli'de Trafik Denetimi Sırasında Polis Memuruna Saldırı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, trafikten men edilen motosikleti almaya çalışan sürücü Oruç F.A., polis memuruna saldırdı. Olay, eczane önünde yaşanırken, sürücü gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafikten men edilen motosikleti polis ekiplerine vermemek için direnen kasksız sürücü, çıkan tartışmada polisin üzerine yürüyerek saldırdı. Polisin darp edilme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ömerli Mahallesi'nde polis ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi. Bu sırada 67 ABN 070 plakalı motosikletle trafikte kasksız bir şekilde ilerleyen Oruç F.A., polis ekiplerince durduruldu. Polis ekipleri, motosikletin trafikten men olduğu gerekçesiyle çekici yardımıyla yediemin deposuna kaldırarak işlem yapmak istedi. Oruç F.A., eczanenin sahibi olduğunu ve ilaç yetiştirmek zorunda olduğunu öne sürerek ekiplere eczaneye gitmesi gerektiğini söyledi. Yola çıkan sürücü, eczaneye gelerek içeriye girdi. Sürücüyü takip eden polis ekibi, eczanenin önünde işlem yapmaya devam etti.

Uzun bir süre sonra eczanenin önüne gelen Oruç F.A., park halinde bıraktığı motosikleti elleriyle başka bir yere götürmek istedi. Görevli polis memuru M.A. ise motosikleti başka bir yere götüremeyeceğini söyleyerek engel olmaya çalıştığı Oruç F.A.'dan kendisi için yazılan cezayı imzalamasını istedi. Ancak sürücü ceza makbuzunu imzalamayı reddederek memur M.A. ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada polis memurunun üzerine yürüyerek darp eden Oruç F.A.'yı görenler araya girerek müdahale etmeye çalıştı. Ancak buna rağmen polis memuruna saldırmaya devam eden Oruç F.A., destek ekibin çağrılmasıyla birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edilen Oruç F.A., "polise mukavemet, darp ve görevli memurun görevini yapmasına engel olma" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sürücüye ayrıca 7 bin 500 lira idari para cezası uygulanırken motosikletine de el konularak yediemin otoparkına çekildi. Darp edilen polis memuru M.A.'nın Oruç F.A.'dan şikayetçi olarak darp raporu aldığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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