Ereğli'de Boğulan 11 Yaşındaki Çocuk Toprağa Verildi

Ereğli'de Boğulan 11 Yaşındaki Çocuk Toprağa Verildi
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Zonguldak'ın Ereğli Plajlar mevkiinde serinlemek için denize giren 11 yaşındaki Alperen Çağıran boğularak hayatını kaybetti. Genç çocuk, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Zonguldak'ın Ereğli Plajlar mevkii sahilinde girdiği denizde serinlemek isterken boğulan 11 yaşındaki çocuk gözyaşları arasında toprağa verildi.

Zonguldak'ın Ereğli Plajlar mevkiinde 11 yaşındaki Alperen Çağıran, dün serinlemek için halk plajı sahilinde denize girdi.

Bir süre sonra denizde hareketsiz halde görülen Alperen Çağıran, çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı.Haber verilmesi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne oradan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Alperen Çağıran yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

11 yaşında hayatını kaybeden Alperen Çağıran, Ereğli Karga Mahallesi Abalı Camisi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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