Erdemli'de öğretmeni öldüren meslektaşın yargılanmasına devam edildi

Erdemli'de öğretmeni öldüren meslektaşın yargılanmasına devam edildi
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, 2 çocuk annesi öğretmen Derya Demir'i öldüren meslektaş sevgilisi Murat O.'nun yargılanmasına devam edildi. Savcı, cinayetle birlikte 'yağma' suçunun da işlenmiş olabileceği ihtimali üzerine ek süre istedi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 47 yaşındaki 2 çocuk annesi öğretmeni öldüren meslektaş sevgilinin yargılanmasına devam edildi. Savcı, cinayetin yanı sıra yağma suçunun da gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerine ek süre isteyince karar beklenen duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Yazlık sitede 2 çocuk annesi öğretmen Derya Demir'i öldürdüğü iddiasıyla yakalanarak tutuklanan Murat O.'nun yargılanmasına devam edildi. 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanık Murat O. Antalya'nın Alanya ilçesindeki L Tipi Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Derya öğretmenin babası Mahmut Demir, oğlu, yakınları, taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin Barosu Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Merkezi adına avukatlar da duruşma da yer aldı.

'Yağma' suçunun da gerçekleşme ihtimaline karşı ek süre istendi

Bir önceki duruşmada sanık Murat O.'nun 'kadına karşı kasten öldürme', 'başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' ve 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından takdir indirimi uygulanmaksınız cezalandırılma talep eden iddia makamı savcı söz aldı. Savcı, hırsızlık olayının 'yağma' suçuna dönüşebileceği ihtimali üzerine, gerekli inceleme ve mütaala için ek süre verilmesini talep etti.

Bir önceki duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan sanık Murat O.'nun konuşmasının ardından taraf avukatları söz aldı. Müşteki avukatları da savcının talebini olumlu karşıladı. Mahkeme heyeti de iddia makamının 'yağma' suçuna yönelik talebini uygun bularak duruşmayı 7 Ekim'e erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, geçen yıl ağustos ayında ilçeye bağlı Ayaş Yemişkumu Mahallesi Sebaste Caddesi'ndeki bir yazlık sitede yaşandı. 25 Ağustos'tan 6 gün önce haber alınamadığı için kayıp olarak aranan 47 yaşındaki 2 çocuk annesi matematik öğretmeni Derya Demir'in, babasının evinin karşısındaki yazlık dairede cinayate kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Eşyalı daireden gelen kötü kokular üzerine kayıp kadının aile bireyleri tarafından çağrılan çilingirle kapının açılmasıya boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada bekar olan Demir'in, özel bir kurs merkezinde matematik öğretmeni olan erkek arkadaşı Murat O. cinayet şüphelisi olarak belirlenip Konya'da yakalanmış, Derya Demir'i 'ben ayrılmak istiyorum' demesiyle başlayan tartışmada bıçaklayıp öldürdüğünü itiraf etmişti. Katilin, Karaman'da görev yapan Derya öğretmenin maaş kartıyla konaklama yaptığı otele 10 bin 400 TL ödeyip, çeşitli giyecek ve yiyecek alışverişlerini de yaptığı belirlenmişti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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