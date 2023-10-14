Erdek'te zeytin ve kozalak hırsızlığına geçit yok

Balıkesir'in Erdek ilçesinde zeytin ve kozalak hırsızlığının önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar sıkı bir şekilde devam ediyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde zeytin ve kozalak hırsızlığının önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar sıkı bir şekilde devam ediyor.

Erdek'te sık sık yaşanan zeytin ve kozalak hırsızlığının önüne geçilmesine yönelik başlatılan denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda bahçe yollarında uygulama yapan ekipler, durdukları araçları kontrol ederek arama yapıyor. Zeytin arazilerinin bulunduğu alanlarda ara yollar da dahil resmi ve sivil araçlarla yürütülen devriye faaliyetleriyle bölgede tam bir alan hakimiyeti sağlanmakta. Gerçekleştirilen denetimler çiftçiler ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken aralıksız sürdürülmesi bekleniyor. - BALIKESİR