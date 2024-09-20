Balıkesir'de seyyar satıcı, sinir krizi geçirdi! Zabıtaya kızıp tezgahı ateşe verdi!

Erdek'te bir seyyar balık satıcısı, zabıtaların tezgahına el koymasına sinirlenince, tezgahı ateşe verdi. O anlar saniye saniye cep telefonları ile kaydedildi. Balıkesir'de yaşanan ilginç olay, kameralara yansıdı. Erdek'te rutin denetim işlerini yapan zabıta ekipleri, hijyenik olmayan koşullarda satış yapan bir seyyar satıcı gördü.





BALIKLAR İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYORU