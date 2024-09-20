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Balıkesir'de seyyar satıcı, sinir krizi geçirdi! Zabıtaya kızıp tezgahı ateşe verdi!

Balıkesir'de seyyar satıcı, sinir krizi geçirdi! Zabıtaya kızıp tezgahı ateşe verdi!
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde, hijyenik olmayan koşullarda satış yapan bir seyyar balık satıcısının tezgahına zabıta ekipleri tarafından el konulmak istendi. Tezgahına el konulacağını öğrenen satıcı, bir anlık öfkeyle tezgahını ateşe verdi. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Satıcı, ekmek parasını kazandığını ve kimseye zararının olmadığını söyledi.

Erdek'te bir seyyar balık satıcısı, zabıtaların tezgahına el koymasına sinirlenince, tezgahı ateşe verdi. O anlar saniye saniye cep telefonları ile kaydedildi. Balıkesir'de yaşanan ilginç olay, kameralara yansıdı. Erdek'te rutin denetim işlerini yapan zabıta ekipleri, hijyenik olmayan koşullarda satış yapan bir seyyar satıcı gördü.

Balıkesir'de seyyar satıcı, sinir krizi geçirdi! Zabıtaya kızıp tezgahı ateşe verdi!

BALIKLAR İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYORU

Seyyar satıcının korumasız alanda sattığı balıkların insan sağlığını tehdit ettiği kanaatine varan ekipler, satıcıya işlem yapmak istedi. Mert M. adındaki seyyar satıcı ise ekmek parasını kazandığını ancak kimseye zararının olmadığını söyledi. Zabıta ekiplerinin tezgaha el koyacağını belirtmesi üzerine sinirlenen seyyar satıcı, bir anlık öfkeyle seyyar tezgahını ateşe verdi. O anlar ise çevredeki vatandaşlarca saniye saniye cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Yerel Haberler Balıkesir 3-sayfa Zabıta Hukuk Yaşam Ekmek Erdek

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