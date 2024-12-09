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Erdek'te Trafik ve Asayiş Denetimleri Artırıldı

Erdek'te Trafik ve Asayiş Denetimleri Artırıldı
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde Emniyet Müdürlüğü, trafik ve asayiş denetimlerini artırarak motosiklet sürücülerinin belgelerini kontrol etti. Denetimlerin huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla devam edeceği belirtildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Erdek Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede trafik ve asayiş denetimlerini artırdı. Yalı Mahallesi Hükümet Caddesi'nde yoğunlaşan uygulamalarda, motosiklet sürücülerine yönelik belge ve kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.

Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde sürücülerin ehliyet, ruhsat, sigorta gibi belgeleri kontrol edilirken, kurallara uymayanlar hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, sürücülere asayiş uygulaması kapsamında kimlik sorgulamaları da yapıldı.

Emniyet yetkilileri, ilçede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin Erdek genelinde artarak süreceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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