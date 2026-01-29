4 kez bıçakladı, sonra 112'yi aradı: 'Yaşasın istedim, ölmesin diye ambulans çağırdım

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin'i (22) 4 bıçak darbesiyle öldüren Burak İnci'nin (27) "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmada savunma yapan sanık Burak İnci, olayın şokunu halen üzerinden atamadığını öne sürerek, "Dilruba'yı bıçakladıktan sonra yaşaması için 112'yi aradım. Ekiplerin hemen gelmesini istedim. Hala onu unutamıyorum" ifadelerini kullandı.

Uzaklaştırma kararına rağmen buluşmaya devam etmişler

Sanığın, 2024 yılında bir kafede tanıştığı Dilruba Elif Çetin ile bir süre sonra sevgili oldukları, Çetin'in daha önce darp edilmesi üzerine hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Ancak buna rağmen çiftin görüşmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Olayın 22 Mayıs 2025 tarihinde Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkisindeki sitenin 1'inci katındaki evde yaşandığı, birlikte alkol alan çift arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü kaydedildi. Sanığın mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Çetin'i sırtından 4 kez bıçakladığı, genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

"Linç edilmekten korkup balkondan atladım"

Mahkemede ifadesini sürdüren sanık İnci, tartışma sırasında öfkesine hakim olamadığını ileri sürerek, "Bana bazı iddialarda bulununca sinirlendim. Mutfaktaki küçük ekmek bıçağını aldım. Sonrasında linç edilmekten korktuğum için balkondan atladım, bacaklarım kırıldı. Aracın altına saklandım. Daha sonra yakalandım" dedi.

Üvey baba tanık olarak dinlendi

Duruşmada maktulün annesinin bir dönem birlikte yaşadığı A.O. tanık olarak dinlendi. A.O., Dilruba Elif Çetin'in annesinin vefatından sonra kendisiyle ilgilendiğini belirterek, "Sanık olaydan bir hafta önce evin balkonunun altına gelerek Dilruba'yı unutamadığını söyleyip benimle konuşmak istedi. Kabul etmedim" şeklinde konuştu.

"Üzgünüm, affınıza sığınıyorum"

Son sözleri sorulan sanık Burak İnci ise pişman olduğunu ileri sürerek, "Dilruba'nın yaşamasını çok istedim. Bu yüzden 112'yi aradım. Üzgünüm, affınıza sığınıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BALIKESİR