Haberler

4 kez bıçakladı, sonra 112'yi aradı: "Yaşasın istedim, ölmesin diye ambulans çağırdım

4 kez bıçakladı, sonra 112'yi aradı: 'Yaşasın istedim, ölmesin diye ambulans çağırdım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir’in Erdek ilçesinde kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin’i bıçaklayarak öldüren Burak İnci’nin yargılandığı duruşmada sanık, olaydan duyduğu pişmanlığı ifade etti. Uzaklaştırma kararına rağmen devam eden ilişkileri ve yaşanan tartışmanın ardından cinayete dönüşen olay detayları ortaya kondu.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin'i (22) 4 bıçak darbesiyle öldüren Burak İnci'nin (27) "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmada savunma yapan sanık Burak İnci, olayın şokunu halen üzerinden atamadığını öne sürerek, "Dilruba'yı bıçakladıktan sonra yaşaması için 112'yi aradım. Ekiplerin hemen gelmesini istedim. Hala onu unutamıyorum" ifadelerini kullandı.

Uzaklaştırma kararına rağmen buluşmaya devam etmişler

Sanığın, 2024 yılında bir kafede tanıştığı Dilruba Elif Çetin ile bir süre sonra sevgili oldukları, Çetin'in daha önce darp edilmesi üzerine hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Ancak buna rağmen çiftin görüşmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Olayın 22 Mayıs 2025 tarihinde Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkisindeki sitenin 1'inci katındaki evde yaşandığı, birlikte alkol alan çift arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü kaydedildi. Sanığın mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Çetin'i sırtından 4 kez bıçakladığı, genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

"Linç edilmekten korkup balkondan atladım"

Mahkemede ifadesini sürdüren sanık İnci, tartışma sırasında öfkesine hakim olamadığını ileri sürerek, "Bana bazı iddialarda bulununca sinirlendim. Mutfaktaki küçük ekmek bıçağını aldım. Sonrasında linç edilmekten korktuğum için balkondan atladım, bacaklarım kırıldı. Aracın altına saklandım. Daha sonra yakalandım" dedi.

Üvey baba tanık olarak dinlendi

Duruşmada maktulün annesinin bir dönem birlikte yaşadığı A.O. tanık olarak dinlendi. A.O., Dilruba Elif Çetin'in annesinin vefatından sonra kendisiyle ilgilendiğini belirterek, "Sanık olaydan bir hafta önce evin balkonunun altına gelerek Dilruba'yı unutamadığını söyleyip benimle konuşmak istedi. Kabul etmedim" şeklinde konuştu.

"Üzgünüm, affınıza sığınıyorum"

Son sözleri sorulan sanık Burak İnci ise pişman olduğunu ileri sürerek, "Dilruba'nın yaşamasını çok istedim. Bu yüzden 112'yi aradım. Üzgünüm, affınıza sığınıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor

Düğünlerde çeyrek takmak hayal oldu! Güncel fiyatına bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü
Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi

Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi
Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım

Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları ve yorumları görmeniz lazım