Haberler

Erdek açıklarında kaybolan iş adamı Halit Yukay'ın cenazesi bulundu

Erdek açıklarında kaybolan iş adamı Halit Yukay'ın cenazesi bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere açılan Halit Yukay, Erdek açıklarında kaybolduktan sonra denizden çıkarılan cansız bedeni İstanbul'a getirildi. Arama kurtarma çalışmaları Türk Deniz Kuvvetleri'nin desteğiyle gerçekleşti.

Balıkesir'in Erdek açıklarında günlerdir sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında denizden çıkarılan iş adamı Halit Yukay'ın cansız bedeni İstanbul'a getirildi.

Yalova'dan 4 Ağustos tarihinde "Graywolf" isimli teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan iş adamı Halit Yukay(43), Balıkesir Erdek açıklarında parçalanmış teknesinin bulunmasının ardından başlatılan aramalar sonucu 68 metre derinlikte ölü olarak bulunmuştu. Cesedin bütünlüğünün bozulma riski nedeniyle çıkarma çalışmalarına Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri katıldı. Denizaltında insansız su altı robotu (ROV) ile görüntülenen cenaze, asansör sistemiyle özel eğitimli dalgıçlar tarafından tek parça halinde denizden çıkarıldı. Geçtiğimiz gün saat 19.25 sıralarında denizden alınan cenaze, işlemlerin ardından İstanbul'a sevk edildi.

Yukay'ın cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan morga getirildi. Cenazenin önümüzdeki günlerde defnedileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mısır 40 bin askeri sınıra yığdı! Özel kuvvetler hazır bekliyor

40 bin askeri sınıra yığdılar! Özel kuvvetler hazır bekliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takımın başına mı geçiyor? Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı

Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.