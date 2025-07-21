Erciyes'te Kaybolan Genç Ekipler Tarafından Bulundu

Erciyes'te Kaybolan Genç Ekipler Tarafından Bulundu
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Kayseri'de ailesi ile kamp yapan 21 yaşındaki G.Ö., yürüyüşe çıktığı sırada kayboldu. Jandarma, JAK ve AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda genç bulundu. Annesine teslim edilen G.Ö., izinsiz yürüyüş yaptığı için cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

Ailesi ile birlikte kamp için çıktığı Erciyes'te yürüyüş yapan ve bir süre sonra kendisinden haber alınamayan genç, ekipler tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Erciyes'te ailesi ile birlikte 2 bin 900 metredeki Çobanini mevkisinde ailesi ile kamp yapan 21 yaşındaki G.Ö., sabah saatlerinde yürüyüş yapmak için çadırdan ayrıldı. Bir süre sonra G.Ö.'ye ulaşamayan anne B.Ö., durumu yetkililere bildirdi.

İhbarın alınmasının ardından bölgeye jandarma, JAK ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda G.Ö.; 3 bin 400 metre yükseklikteki Şeytan mevkisinde bulundu.

Annesine teslim edilen G.Ö., "İlk denememdi, hiçbir şeyim yok. Annemle birlikte çıkmıştık, o da dağın yamacında kamp yapıyordu. Annem sonra jandarmaya bilgi vermiş" dedi. Anne B.Ö. ekiplere teşekkür ederken, G.Ö.'ye izinsiz yürüyüş yaptığı için cezai işlem uygulanacağı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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