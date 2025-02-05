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Erciş'te El Yapımı Patlayıcılarla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Erciş'te El Yapımı Patlayıcılarla Mücadele Toplantısı Yapıldı
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Van'ın Erciş ilçesinde, kaymakamlık tarafından el yapımı patlayıcılar ile mücadele amacıyla bir komisyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda önceki kararlar gözden geçirilerek, vatandaşların talepleri değerlendirildi.

Van'ın Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu başkanlığında 'El Yapımı Patlayıcılar ile Mücadele Komisyon Toplantısı' yapıldı.

İl ve İlçe El Yapımı Patlayıcılar ile Mücadele Komisyonları Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergede belirtilen iş ve işlemler ile ilgili konuların görüşüldüğü toplantıda; önceki toplantıda alınan kararlar gözden geçirildi. Vatandaşlardan gelen şikayet ve taleplerin değerlendirildiği ve yeni değişikliklerle ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda, son denetim raporu da değerlendirildi.

Toplantıya Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Zafer Akkaş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve komisyon üyeleri katıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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