Erbil Yakınlarında İHA Saldırısı Engellendi

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil şehri yakınlarındaki bir petrol sahasına insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırı, güvenlik güçleri tarafından engellendi. Saldırıda can veya mal kaybı yaşanmadığı açıklandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil şehri yakınlarında bir petrol sahasına 2 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil şehri yakınlarındaki bir petrol sahasına insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendi. IKBY Terörle Mücadele Birimi'nden yapılan açıklamada, Erbil'in yakınındaki Hurmala petrol sahasına yerel saatle 20.20 ve 20.25'te 2 İHA ile saldırı düzenlendiği, İHA'ların düşürülerek saldırının önlendiği bildirildi. Olayda herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadı. Güvenlik güçlerinin saldırının kim tarafından düzenlendiğini tespit etmek üzere soruşturma başlattığı belirtildi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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