Erbil'de havalimanına İHA saldırısı: 2 yaralı

Güncelleme:
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'deki havalimanına düzenlenen insansız hava aracı saldırısında, hava savunma sistemleri tarafından imha edilen İHA'ların enkazı sivil alanlara düştü ve 2 kişi yaralandı. Erbil Valisi, bölgenin son dönemde yüzlerce İHA ve füze saldırısına maruz kaldığını açıkladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de bulunan Erbil Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında, hava savunma sistemleri tarafından imha edilen İHA'ların enkazının sivil yerleşim alanlarına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında bölgede gerilim yükselmeye devam ederken, ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Erbil Uluslararası Havalimanı insansız hava aracı (İHA) saldırısı hedefi oldu. Yerel kaynaklar, saldırıda kullanılan İHA'ların havalimanındaki hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İmha edilen İHA'lardan birine ait enkazın kentin merkezindeki sivil yerleşim alanına düştüğü, olayda iki kişinin yaralandığı ve çevredeki bazı evler ile araçlarda maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

Erbil Valisi Ümit Hoşnav, İran'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana Erbil'in 100'den fazla İHA ve füze saldırısına maruz kaldığını belirtti.

Çatışmaların başlangıcından bu yana Erbil; Harir Askeri Üssü, Erbil Uluslararası Havalimanı, ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve İranlı muhalif Kürt grupların karargahlarını hedef alan yoğun saldırıların merkezinde yer alıyor. - ERBİL

