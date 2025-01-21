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Epilepsi ve Alzheimer Hastası Fadime Gündüz Kayıp

Epilepsi ve Alzheimer Hastası Fadime Gündüz Kayıp
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki epilepsi ve Alzheimer hastası Fadime Gündüz, evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi kayıp başvurusunda bulunarak görenlerin 112 Acil Servis Hattı'na bildirmesini istedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde epilepsi ve alzhemir hastası Fadime Gündüz, ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Aile, Fadime Gündüz'ü görenlerin durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirmesini istedi.

45 yaşındaki epilepsi ve alzhemir hastası Fadime Gündüz, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nden ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Gündüz'e ulaşamayan kederli aile, karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Aile, Fadime Gündüz'ü görenlerin durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirmesini istedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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