Şanlıurfa'da 19 saat sonra gelen mucize! Genç kız umutların tükendiği anda enkazdan sağ çıkarıldı 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Şanlıurfa'da da binalar yıkıldı. Haliliye ilçesinde yıkılan Osman Ağa apartmanının enkazında kalan kalan bir genç kız, ekiplerin 19 saatlik mücadelesinin ardından sağ olarak kurtarıldı. Omuzlarda ambulansa taşınan genç kız herkese el salladı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesinde bulunan Osman Ağa Apartmanı, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası çöktü. Çöken binanın altında kalanların kurtarılmış için enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Gün içerisinde çıkarılan 10 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. 19 SAAT SONRA SEVİNDİREN HABER Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği Osman Ağa Apartmanında ekiplerin yoğun çalışması sonucu 19 saat sonra ismi öğrenilemeyen genç bir kız, sağ olarak kurtarıldı. Omuzlarda ambulansa taşınan genç kız herkese el salladı. ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Binada enkaz kaldırma çalışmaları, AFAD, 112, Umke, jandarma, polis, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla devam ediyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Şanlıurfa Deprem 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Şanlıurfa'da 19 saat sonra gelen mucize! Genç kız umutların tükendiği anda enkazdan sağ çıkarıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.