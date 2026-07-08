Engerek yılanının ısırdığı şahıs helikopterle hastaneye kaldırıldı

Tunceli'de engerek yılanı tarafından ısırılan şahıs, jandarma helikopteriyle Tunceli Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Olay, Tunceli'nin merkez ilçesine bağlı Eğriyamaç köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Cemal Taş engerek yılanı tarafından bileğinden ısırıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Taş'ın bulunduğu noktanın köye yaklaşık 1 saatlik yürüme mesafesinde olduğu bildirildi. Zorlu arazi şartları nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Hava Koordinasyon Merkezi (SAHOM) ile iletişime geçilerek, helikopter talep edildi. Jandarma helikopteriyle olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Cemal Taş'a ilk müdahaleyi bölgede yaptı. Ardından helikoptere alınan Taş, Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Taş, Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı