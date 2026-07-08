Haberler

Engerek yılanının ısırdığı şahıs helikopterle hastaneye kaldırıldı

Engerek yılanının ısırdığı şahıs helikopterle hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de 60 yaşındaki Cemal Taş, engerek yılanı tarafından ısırıldı. Zorlu arazi koşulları nedeniyle jandarma helikopteriyle Tunceli Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan Taş, ilk müdahalenin ardından Elazığ'a sevk edildi.

Tunceli'de engerek yılanı tarafından ısırılan şahıs, jandarma helikopteriyle Tunceli Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Olay, Tunceli'nin merkez ilçesine bağlı Eğriyamaç köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Cemal Taş engerek yılanı tarafından bileğinden ısırıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Taş'ın bulunduğu noktanın köye yaklaşık 1 saatlik yürüme mesafesinde olduğu bildirildi. Zorlu arazi şartları nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Hava Koordinasyon Merkezi (SAHOM) ile iletişime geçilerek, helikopter talep edildi. Jandarma helikopteriyle olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Cemal Taş'a ilk müdahaleyi bölgede yaptı. Ardından helikoptere alınan Taş, Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Taş, Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız

Savaş yeniden başlıyor! Ateşkesi bitiren Trump'tan talimat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin yoğun bakımda tedavi görüyor

Baş ağrısı ile hastaneye giden ünlü oyuncu beyin kanaması geçirdi

Beştepe'de liderler zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Barrack ile görüştü

Özel davetle Ankara'daydı: Şara, Barrack ile görüştü
NATO Genel Sekreteri Rutte'nin basın toplantısına yoğun ilgi! Gazeteciler tıka basa doldurdu

İşte zirvede en çok takip edilen toplantı! Gazeteciler akın etti
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin bıçaklı kavgası kamerada: 1'i hafif 2 yaralı

Her şey bir tokatla başladı! Otogarı savaş alanına çeviren olay
ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek

ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
ROKETSAN, Assan Group'u 471 milyon dolara satın aldı

TMSF satışa çıkardı, Türk devi rekor teklifle satın aldı