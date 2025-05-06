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Engelli Sağlık Raporları Üzerinden Dolandırıcılık Ağı Çökertildi

Engelli Sağlık Raporları Üzerinden Dolandırıcılık Ağı Çökertildi
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Bilecik'te engelli sağlık kurulu raporları üzerinden dolandırıcılık yapan bir çetenin çökertildiği operasyon sonucunda 42 kişi hakkında işlem yapıldı.

Bilecik'te engelli sağlık kurulu raporları üzerinden dolandırıcılık yaparak kazanç sağlayan ağ çökertildi.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından yürütülen 7 aylık soruşturma kapsamında, engelli sağlık kurulu raporları üzerinden haksız kazanç sağladığı tespit edilen bir dolandırıcılık ağı deşifre edildi. Soruşturma çerçevesinde Bilecik merkezli Bursa, Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Düzce, Bolu, Samsun, Ankara, Eskişehir, 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Engelli sağlık kurulu raporu alınmasına aracılık eden 1 organizatör ile 7 kişi rapor alımına yardımcı olan, 1 kişi banka hesabı temin eden ve 33 kişi sahte rapor alan toplam 42 kişi hakkında işlem yapıldı.

8 şüpheli gözaltına alınırken adliyeye sevk edilen 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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