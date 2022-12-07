Engelli çocukla dalga geçip, babasını da öldürdü 3. Sayfa Haberleri Adana'da Yunus Akdağ, sokakta yürürken gördüğü zihinsel engelli gençle dalga geçti. Gencin babası durumu öğrenince hesap sormak için Akdağ'ın yanına gitti. Çıkan kavgada Akdağ, babayı başına odunla vurarak öldürdü. Kısa sürede yakalanan şahıs tutuklandı. 26 Kasım'da Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde zihinsel engelli Yunus Emre Sucu (20) yürüyüş yapmak için evden çıktı. Bu sırada sokakta karşılaştığı komşusu Yunus Akdağ (29), Sucu'ya hakaret edip, onunla dalga geçti. OĞLUNA YAPILAN HESABINI SORACAKKEN CANINDAN OLDU Durumu öğrenen babası Cumali Sucu (51), Akdağ'ı uyarınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Akdağ, sopayla Cumali Sucu'nun başına vurup, kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Sucu'yu gören komşularının haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sucu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sucu 28 Kasım'da hayatını kaybetti. "RASTGELE FIRLATTIM, BAŞINA ÇARPTI" İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Akdağ'ın saklandığı adresi tespit edip yaptığı baskınla yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli ifadesinde, "Üzerime yürüyünce kavga ettik. Evin önündeki odun parçasını rastgele fırlattım, başına çarptı" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sizce Cumhuriyet'in 100. yıl marşını kim seslendirmeli? @tarkan | @kenandogulu | @haluklevent — Haberler.com (@Haberler) December 5, 2022 Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adana Akdağ 3. Sayfa Haberler

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