Kendilerine alkol almayı reddeden engelli çobana dakikalarca işkence ettiler

Olay, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Çokak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seçil G. adlı kız çobanlık yapan N.Y. koyunlarını otlatırken yanına gelip, çobandan kendisine alkol almasını istedi. Çoban ise bunu kabul etmeyince Seçil G. çobanı önce tokatla darbetti, daha sonra üzerine su attı.

ENGELLİ ÇOBANI DAKİKALARCA DÖVDÜ

Bir süre sonra da sopa ile çobana işkence yaptı. Seçil G.'nin çobana dakikalarca yaptığı işkenceyi kız arkadaşı da görüntüledi. Görüntünün sonuna doğru ise elinde sopa ile halay çekmeye başlayan kız, çobanı yakasından tutup kendisi ile halay çekmeye zorlayarak sopayla dövdü. O anlar saldırganın arkadaşı tahmin edilen kişi tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntünün ortaya çıkmasının ardından iki kız için jandarma inceleme başlattı.

"SALDIRGANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ"

Kahramanmaraş Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "22.09.2024 tarihinde bazı sosyal medya üzerinden Andırın ilçemizde N.Y. isimli vatandaşımızın darp edilmesiyle ilgili bir video paylaşılmıştır. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine sopa kullanmak suretiyle darp edilen N.Y. olay sonrası Andırın Devlet Hastanesinden darp raporu alarak kendisini darp ettiğini iddia ettiği M.G. ve S.G. isimli şahıslardan şikayetçi olmuştur. Darp eden şahıslar, mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiştir" denildi.