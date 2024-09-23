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Kendilerine alkol almayı reddeden engelli çobana dakikalarca işkence ettiler

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde iki kız engelli bir çobana dakikalarca işkence uyguladı. Saldırının, çobanın kızlara alkol almayı reddetmesi üzerine başladığı iddia edildi. Görüntüler sosyal medyada yayılınca jandarma inceleme başlattı.

Olay, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Çokak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seçil G. adlı kız çobanlık yapan N.Y. koyunlarını otlatırken yanına gelip, çobandan kendisine alkol almasını istedi. Çoban ise bunu kabul etmeyince Seçil G. çobanı önce tokatla darbetti, daha sonra üzerine su attı.

ENGELLİ ÇOBANI DAKİKALARCA DÖVDÜ

Bir süre sonra da sopa ile çobana işkence yaptı. Seçil G.'nin çobana dakikalarca yaptığı işkenceyi kız arkadaşı da görüntüledi. Görüntünün sonuna doğru ise elinde sopa ile halay çekmeye başlayan kız, çobanı yakasından tutup kendisi ile halay çekmeye zorlayarak sopayla dövdü. O anlar saldırganın arkadaşı tahmin edilen kişi tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntünün ortaya çıkmasının ardından iki kız için jandarma inceleme başlattı.

"SALDIRGANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ"

Kahramanmaraş Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "22.09.2024 tarihinde bazı sosyal medya üzerinden Andırın ilçemizde N.Y. isimli vatandaşımızın darp edilmesiyle ilgili bir video paylaşılmıştır. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine sopa kullanmak suretiyle darp edilen N.Y. olay sonrası Andırın Devlet Hastanesinden darp raporu alarak kendisini darp ettiğini iddia ettiği M.G. ve S.G. isimli şahıslardan şikayetçi olmuştur. Darp eden şahıslar, mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiştir" denildi.

Kendilerine alkol almayı reddeden engelli çobana dakikalarca işkence ettiler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (8)

esra ceylan:

Yazıklar olsun! Hukuk sistemimiz suçluları koruduğu için suça meyilliler canının istediği gibi suç işleyebiliyor.

48
1
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Bahtiyar:

alkol alıp oraya gitmek isterdim

41
6
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ahmet:

depremden daha büyük felaketler temizler bu cahilliği.

27
1
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Baba Can:

Tutuklanmadı mu daha ?

26
1
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Fikret BAHÇE:

Yav arkadaş ben anlayamıyorum insanlık nerede böyle canileri bir atın arkasına kısa iple bağlayıp sokaklarda sürüyerek ölme noktasında bırakacaksın öldürmeyeceksin ölüm ödül olur

15
0
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C_Y null:

suka......

2
0
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osman Nat:

ALKOL ICENDEN ZARAR GELMEZ DIYENLER VARDI ONLARIN….

1
0
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