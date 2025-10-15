Endonezya'daki Lewotobi Laki-laki Yanardağı'nda Patlama

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki-laki Yanardağı patlama sonucu 8 kilometre yüksekliğe kül püskürttü.

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesinde bulunan bin 584 metre yüksekliğindeki Lewotobi Laki-laki Yanardağı'nda yerel saatle 09.21'de patlama meydana geldi. Yanardağın 3 dakika boyunca püskürttüğü volkanik küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı. Yanardağa en yakın köylerde yaşayan onlarca kişi, patlamanın ardından tahliye edildi.

Yanardağda saat 01.35 sıralarında meydana gelen patlamada ise küller 10 kilometre yüksekliğe ulaştı. Patlamanın ardından yüksek seviye alarm düzeyine geçildi.

Endonezya'nın en aktif yanardağlarından biri olan Lewotobi Laki-laki, en son Ağustos ayında patlamıştı. - JAKARTA