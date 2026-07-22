Endonezya'da inşaat alanını vuran kasırga metal çatıları uçurdu

Endonezya'nın Batam kentinde meydana gelen kasırga, bir inşaat sahasındaki metal çatıları yerinden sökerek havaya savurdu.

Endonezya'nın Batam kentindeki bir inşaat alanında kasırga meydana geldi. Yoğun paniğe neden olan şiddetli rüzgar, çalışma alanındaki metal çatıları yerinden uçurdu. Parçalanan metal levhalar kasırganın girdabına kapılarak metrelerce yükseğe savruldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sahadaki işçilerin güvenli bölgelere kaçmaya çalıştığı görüldü. Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - JAKARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı