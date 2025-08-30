Endonezya'da Hükümet Karşıtı Protestolar Şiddetlendi: 3 Ölü, 5 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda hükümet binasının ateşe verilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Ülkede devam eden protestoların toplam can kaybı 4'e yükseldi.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nın güneyinde düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda hükümet binasının göstericiler tarafından ateşe verilmesi sonucu içerde mahsur kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Endonezya genelinde milletvekillerinin maaşlarına yönelik pazartesi günü başlayan hükümet karşıtı protestolarda tansiyon yükseliyor. Başkent Jakarta'da başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar şiddet olaylarına sahne oluyor. Endonezya'nın Sulawesi Adası'nın güneyinde dün akşam gerçekleşen protesto gösterisinde öfkeli kalabalık, hükümet binasını ateşe verdi. İçerde mahsur kalan 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Pazartesi günü başlayan protestolarda toplam can kaybı 4'e yükseldi.

Yerel medya, başkent Jakarta'da birkaç bölgede yağmalama olayları ve bazı ulaşım tesislerinde zararın olduğunu bildirdi.

Endonezya'da Temsilciler Meclisi'ndeki 580 üyenin Eylül 2024'ten bu yana aylık 3 bin 75 tutarında ödenek aldığına dair haberlerin yayılmasının ardından protestolar başlamıştı. Perşembe günü düzenlenen protestolarda güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmaya çalıştığı sırada, motosikletli 1 kişi polis aracı tarafından ezilerek hayatını kaybetmişti. - JAKARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Defne Akçakayalıoğlu'nun ölümüne ilaçların yol açtığı iddia edildi

19 yaşındaki Defne'nin ölüm nedeni belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı Fatih Yücelik trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı trafik kazasında hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.