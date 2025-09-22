En mutlu günlerinde başlarına gelene bakın! Masalar sandalyeler havada uçuştu

Haberler

Güncelleme:
Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen nişanda, kız ve erkek tarafları arasında kavga çıktı. 6 kişinin yaralandığı kavgada masalar sandalyeler havada uçuştu.

Denizli'deki bir nişanda, kız ve erkek tarafı arasında pistte oyun oynarken kavga çıktı. Kavgada 6 kişi yaralanırken; masalar, sandalyeler havada uçuştu.

Hayatlarını birleştirmek için ilk adımı atan çiftin başına gelmeyen kalmadı. Denizli'de meydana gelen olayda, düzenlenen nişan sırasında kız ve erkek tarafı arasında pistte oyun oynarken kavga çıktı. Edinilen bilgiye göre kavga oyun süresine yapılan itiraz sonucu meydana geldi.

6 KİŞİ YARALANDI, MASALAR SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

İki ailenin birbirine girdiği kavgada bir anda sandalyeler havaya fırladı. Arbede kısa sürede büyüdü. Kavga sırasında altı kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
