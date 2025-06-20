Emniyet Müdürü'nden Başkomiser Özen'e Teşekkür Plaketi
Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Balıkesir'e atanan Başkomiser Recep Çağrı Özen'e teşekkür plaketi takdim ederek, görev süresindeki özverili çalışmalarını takdir etti.
Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Balıkesir'e atanan Başkomiser Recep Çağrı Özen'e teşekkür plaketi takdim etti.
Özen'in görev süresi boyunca özverili ve başarılı çalışmalar sergilediğini belirten Emniyet Müdürü Yılmaz, Özen'in yeni görev yerinde de aynı başarıyı sürdüreceğine inandığını ifade etti.
Törende meslektaşlarıyla vedalaşan Özen'e plaket sunulurken, tüm personel tarafından da başarı, sağlık ve mutluluk dilekler iletildi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa