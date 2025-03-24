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Emniyet müdürü ile komiser arasında biber gazı tartışması

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İzmit'te İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik protestolarda polis ekipleri çok yoğun biber gazı kullandı. Emniyet Müdürü, "Gaz kullanmayın" talimatına rağmen biber gazı kullanan çevik kuvvet komiserini "Oğlum kim dedi gaz kullanın diye? Söylemiyor muyuz oğlum! Gaz kullanmayacaksın demiyor muyuz?" sözleriyle uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilirken yaşanan gelişme ülkenin dört bir yanında protestoların da fitilini ateşledi.

    PROTESTO SIRASINDA ARBEDE

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler akşam saatlerinde CHP İzmit İlçe Örgütü önünde toplanan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden kitleye müdahale etti. TOMA'dan tazyikli su sıkan, çevik kuvvet ekipleri ile kitleyi dağıtan emniyet güçleri biber gazı kullandı.

    VATANDAŞLAR NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

    Polisin kullandığı biber gazı nedeniyle Endüstri Meslek Lisesi ile Fethiye Caddesi arasındaki geniş alanda vatandaşlar nefes almakta güçlük çekti.

    KOMİSERİ SERT BİR DİLLE UYARDI

    Kocaeli Gazetesi'nden Cihat Polat'ın haberine göre polisin müdahalesi devam ederken emniyet müdürü, biber gazı sıkan çevik kuvvet polislerinin komiserini sert bir dille uyardı.

    DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

    Emniyet müdürü ile çevik kuvvet komiseri arasında yaşanan diyalog şöyle;

    Emniyet Müdürü: "Komiser… Nerede komiser… Oğlum kim dedi gaz kullanın diye?"

    Komiser: "Talimatsız sıktık"

    Emniyet Müdürü: "Ne demek talimatsız? Söylemiyor muyuz oğlum! Gaz kullanmayacaksın demiyor muyuz?"

    Emniyet müdürü ile komiser arasında biber gazı tartışması
    Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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    Yorumlar (6)

    Haber YorumlarıŞerif Ali:

    Halkı linç ettiler. Biber gazı, plastik mermiler, coplar, panzerler giriştiler. Peki halkın suçu neydi? Ülkenin geleceğini garanti altına almak, rejim değişikliğini önlemek. Hak-hukuk- adalet istemek.

    Yorum Beğen46
    Yorum Beğenme64
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    Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

    eğer bu vandallık, tek parti devrinde yapılsaydı, emin olun hepsini idam etmişlerdi. 1923/1950 yılları arasında sokak olayı hiç olmadı. neden? elbette korkudan. serbest cumhuriyet fırkası inanılmaz bir halk desteği alınca 3 ay içinde kapattılar. şimdi bu karanlık taihlerine bakmadan demokrasiden, düşünce özgürlüğünden bahsederler utanmadan. sizden ala diktatör var mı acaba

    Yorum Beğen41
    Yorum Beğenme34
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    Haber YorumlarıAdamınBiri:

    polisin üzerine asitli madde atmışlardı asit yahu! eritici madde atmışlardı bildiğin gazla kıyaslayamazsın bile !

    Yorum Beğen31
    Yorum Beğenme9
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    Haber YorumlarıMusty:

    kendisi gelsin dursun orada gaz kullanmayacaklarsa

    Yorum Beğen26
    Yorum Beğenme10
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    Haber Yorumlarıtaner ipek:

    İyice gaza getirdi ehuehu

    Yorum Beğen8
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