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Emniyet Genel Müdürü Fidan: "Suç ve suçlularla mücadeledeki tavizsiz duruşumuz devam edecek"

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Emniyet Genel Müdürü Fidan: 'Suç ve suçlularla mücadeledeki tavizsiz duruşumuz devam edecek'
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Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Samsun’daki programı kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek kentte yürütülen güvenlik çalışmalarına ilişkin değerlendirme toplantısına katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Samsun'daki programı kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek kentte yürütülen güvenlik çalışmalarına ilişkin değerlendirme toplantısına katıldı. Fidan, suç ve suçlularla mücadeledeki tavizsiz duruşlarının devam edeceğini söyledi.

Samsun Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, kent genelinde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, suç ve suçlularla mücadelede tavizsiz duruşun sürdürüleceğini vurguladı. Fidan, asayiş, uyuşturucu, organize suçlar, kaçakçılık, trafik güvenliği ve siber suçlarla mücadele başta olmak üzere vatandaşların huzur ve güvenliğini önceleyen çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Ziyaret kapsamında Samsun'da görev yapan emniyet personeliyle de bir araya gelen Fidan, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.

Polis okulu ve jandarma ziyaretleri

Programı kapsamında Samsun Polis Meslek Yüksekokulunu (MYO) da ziyaret eden Fidan, burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Fidan, programının devamında Samsun İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Ziyarette, huzur ve güvenliğin sağlanmasında emniyet ve jandarma teşkilatları arasındaki koordinasyon ve müşterek çalışmaların önemine vurgu yapan Fidan, görev yapan personele çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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