Emin Şehir Sivas Toplantısında Güvenlik Raporu

Sivas Valiliği, şehrin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına "Emin Şehir Sivas" Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı düzenledi.

2025 yılının Şubat ayı 'Emin Şehir Sivas' Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Jandarma Komutanı J. Albay Adem Taşkın'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, "Geçen senenin aynı dönemi ile mukayese ettiğimizde; bin 393 olan genel asayiş olayı sayımızın yüzde 21 düşüşle bin 92 olaya gerilediğini görüyoruz. Aydınlatma oranımızın da yüzde 86'dan yüzde 96 düzeyine çıkmış bulunuyor. Geçtiğimiz yıl aynı döneme göre kişilere karşı işlenen olay sayılarımızda yüzde 23 azalış sağlanırken, aydınlatma oranımızda 7.1 puanlık artışla yüzde 98 seviyesine çıkmıştır. Aynı şekilde mal varlığına karşı işlenen suçlarda da olay sayımız yüzde 19 azalırken, aydınlatma oranımız 13 puan artışla yüzde 89 seviyelerine ulaşmıştır. Mal Varlığına karşı işlenen suçlarla ilgili bazı detayları da sizlerle paylaşmak isterim; Son iki ayda evden hırsızlık sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47, kurumdan- işyerinden hırsızlık olayının yüzde 40 ve üzerinde hassasiyetle durduğumuz dolandırıcılık olaylarının ise yüzde 34 azaldığını memnuniyetle ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Bin 62 kişi adalete teslim edildi

2025 yılının ilk iki ayında bin 62 kişinin yakalanarak adalete teslim edildiğini ifade eden Şimşek, "Olay sayılarındaki bu memnuniyet verici azalışı hem güvenlik güçlerimizin özverili çalışmalarının hem de vatandaşlarımızın duyarlı davranışlarının bir yansıması olarak değerlendiriyoruz. Kayda geçen tüm suçların aydınlatılması yönünde de hem emniyet hem de jandarma güçlerimizin büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürdüklerini de buradan ifade etmek istiyorum. Aydınlatma oranlarımızdaki yükseliş de bu durumu oldukça iyi açıklıyor. İlk iki ay içerisinde 200'ü hapis, 862'si ifade olmak üzere toplam bin 62 kişiyi yakalayıp adalete teslim etmiş bulunuyoruz. Yakalanan 19 şahsın 10 yıl ve üzeri hapis cezası olduğuna da özellikle dikkat çekmek istiyorum. Aynı şekilde ruhsatsız silahlanmaya karşı da çok kararlı bir mücadele yürütüyoruz. 1 Ocak- 1 Mart tarihleri arasında tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği ve olmak üzere toplam 103 silah ele geçirerek 86 kişi hakkında da yasal işlem yapmış bulunuyoruz. Geçen hafta Emniyet Müdürlüğümüzün başarılı operasyonu sonucu 16 adet ruhsatsız tabanca yakalanarak 4 silah kaçakçısı ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştır" diye konuştu.

"Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız"

Sivas'ta uyuşturucu ile mücadele çalışmaları hakkında da bilgi veren Vali Şimşek şu ifadelere yer verdi: "Bu çalışmalar sonucunda son 2 ayda jandarma ve emniyet teşkilatımızın başarılı operasyonları ile bin 651 gram uyuşturucu madde, bin 462 adet sentetik hap ele geçirilmiştir. Yine son iki ayda uyuşturucu ticaretine yönelik 25 operasyon yapılmış ve bu operasyonların sonucunda toplam 27 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Buradan özellikle bir kez daha ifade etmek istiyorum. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi uyuşturucu illetinden korumak için bizler tüm güvenlik güçlerimizle şehrimizin her noktasında amansız bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz ve bu zehir tacirlerine göz açtırmayacağız." - SİVAS