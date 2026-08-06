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Emet’te beton mikseri motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Emet’te beton mikseri motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Kütahya’nın Emet ilçesinde beton mikseri ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde beton mikseri ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Emet-Tavşanlı Karayolu üzerindeki Bahatlar köyü yol ayrımı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emet istikametinden Tavşanlı yönüne seyir halinde olan A.A. yönetimindeki 43 AFP 883 plakalı beton mikseri, aynı yönde ilerleyen Yusuf Macır (53) idaresindeki 43 AEK 563 plakalı motosiklete çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Yusuf Macır ile motosiklette yolcu olarak bulunan kızı H.N.M. (13) baş ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Yusuf Macır, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan H.N.M. ise, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından ileri tedavi için Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle Emet-Tavşanlı Karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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