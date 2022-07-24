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Emet'te 45 dönüm hububat ekili alan yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Emet'te 45 dönüm hububat ekili alan yandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 45 dönüm arpa ve buğday ekili alan yandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 45 dönüm arpa ve buğday ekili alan yandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeniceköy Kaplık mevkiinde Osman Kızılay, Abdullah Onay, Ömer Çetiner ve Mehmet Kartal isimli köylülere ait arpa ve buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahale Köy Muhtarlığına ait yangın tankeri ile yapıldı. Emet Orman İşletmesi, Emet ve Hisarcık Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın yarım saatte söndürüldü. Bölgeye gönderilen yangın helikopteri ise yangının kontrol altına alınması üzerine geri döndü. Yangında yaklaşık 45 dönüm arpa ve buğday ekili alan yandı.

Emet Orman İşletmesi, Emet ve Hisarcık Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına kısa sürede müdahale ederek yangının büyümesini önlediklerini söyleyen Yeniceköy muhtarı Akın Gürkan, "İtfaiye ekiplerimize, ayrıca yangın söndürme çalışmalarını bizzat takip eden Emet Orman İşletme Müdürümüz ile Tetik ve Eğrigöz Orman İşletme Şeflerine teşekkür ediyorum" dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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