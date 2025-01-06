Emel Sayın, Ferdi Tayfur anısını anlattı: 'Çekinir, uzakta dururdu'

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Tayfur için cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenirken; törenin ardından Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde Tayfur için cenaze namazı kılındı.

EMEL SAYIN FERDİ TAYFUR İLE ANISINI ANLATTI

Tayfur ölümü sevenlerini ve hayranlarını yasa boğdu. Öte yandan pek çok sanatçı dostu Tayfur'a ilişkin anılarını ve duygularını anlatmaya devam ediyor.

Son olarak şarkıcı Emel Sayın, Tayfur ile yaşadığı bir anıyı anlattı. "Almanya turnesine gitmiştik" diyen Sayın, "Türkan Şoray, ben, Şener Şen, Ferdi Tayfur. Biz, hep beraber güler, şakalaşır sohbet ederdik. Ferdi bize katılmaya çekinir uzakta dururdu. Sonra, sohbetlerimize kendisini davet edip, katılmasını sağladık. Nasıl güzel ve beyefendi bir insan olduğunu gördük.Almanya'daki Türkler, Ferdi Tayfur'a çok büyük hayranlık besliyordu" ifadelerini kullandı.