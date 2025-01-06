Üye Girişi
Haberler
ABD'nin Kuzey Kore korkusu: Rusya ile yapılan kritik anlaşmadan rahatsız oldular

ABD'nin Kuzey Kore korkusu! Rusya ile son anlaşma rahatsız etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net mesaj!
Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi

Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
Ferdi Tayfur'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz?

Ferdi Tayfur'un damadından pes dedirten sözler

Emel Sayın, Ferdi Tayfur anısını anlattı: 'Çekinir, uzakta dururdu'

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur'un ölümü sevenlerini ve hayranlarını yasa boğarken; ünlü şarkıcı Emel Sayın, Almanya'da turnede Tayfur ile yaşadığı bir anıyı anlattı.

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Tayfur için cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenirken; törenin ardından Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde Tayfur için cenaze namazı kılındı.

EMEL SAYIN FERDİ TAYFUR İLE ANISINI ANLATTI

Tayfur ölümü sevenlerini ve hayranlarını yasa boğdu. Öte yandan pek çok sanatçı dostu Tayfur'a ilişkin anılarını ve duygularını anlatmaya devam ediyor.

Son olarak şarkıcı Emel Sayın, Tayfur ile yaşadığı bir anıyı anlattı. "Almanya turnesine gitmiştik" diyen Sayın, "Türkan Şoray, ben, Şener Şen, Ferdi Tayfur. Biz, hep beraber güler, şakalaşır sohbet ederdik. Ferdi bize katılmaya çekinir uzakta dururdu. Sonra, sohbetlerimize kendisini davet edip, katılmasını sağladık. Nasıl güzel ve beyefendi bir insan olduğunu gördük.Almanya'daki Türkler, Ferdi Tayfur'a çok büyük hayranlık besliyordu" ifadelerini kullandı.

Emel Sayın, Ferdi Tayfur anısını anlattı: 'Çekinir, uzakta dururdu'
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
img

2025 yılının ilk listesi! Bu markalardan kesinlikle uzak durun
img

Ferdi Tayfur'un damadından pes dedirten sözler
img

Bütün ülkeyi kendine düşman etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası kararını basın toplantısıyla açıklayacak

Ali Koç'tan flaş karar
Ancelotti'ye mesajı verdi: Arda Güler, 2 gol birden attı

Formayı bırakmaya niyeti yok! 2 gol birden attı
Ağzından çıkan kelimeye dikkat: Herkes Fatih Terim'in gol sevincini konuşuyor

Ağzından çıkan kelimeye dikkat! Herkes bu gol sevincini konuşuyor
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyata karşı 'boykot' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'boykot' çağrısı
Mahalle bakkalına giden polis memurunun hareketi sosyal medyayı ikiye böldü

Polis memurunun hareketi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

Son Dakika Haberleri

Tarotta 7. kart ne anlama gelir? Deportiva Minera Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Deportiva Minera Real Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Yusuf Serdar Yücel kimdir? ROKETSAN Yusuf Serdar Yücel neden öldü? ESHOT grevde mi? İzmir ESHOT'lar grev mi var, grev ne zaman bitecek (İZELMAN, ESHOT, İZENERJİ, İZBETON, İZDOĞA grevde mi)? Arda Güler gol izle, Deportivo Minera - Real Madrid 6 Ocak Pazartesi! Kan Çiçekleri final mi yapıyor? Kan Çiçekleri neden final yapıyor, bitiyor? Inter Milan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Milan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Deportiva Minera Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Deportiva Minera Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Karne günü ne zaman 2025? Pazartesi günü hangi diziler var? 6 Ocak Pazartesi TV'de bu akşamki diziler
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.