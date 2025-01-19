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Emekli polis kardeşini tabancayla vurarak öldürdü

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde emekli polis İ.D., arsa yüzünden tartıştığı kardeşi İsa Demir'i beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli jandarma ekiplerine teslim oldu.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde emekli polis, tartıştığı kardeşini beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Kardeşini vurduğunu ihbar eden şüpheli, olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim oldu. Edinilen bilgiye göre, Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi'nde emekli polis İ.D. (62), iddiaya göre arsa yüzünden kardeşi İsa Demir (53) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda İ.D., beylik tabancası ile kardeşini vurdu. Şahıs, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İsa Demir'in hayatını kaybettiğini belirlerken, şüpheli İ.D. jandarma ekiplerine teslim oldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İsa Demir'in cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine sevk edildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Emekli polis kardeşini tabancayla vurarak öldürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Hergün bir olay hergün bir cinayet 2025 girer girmez başladı bu yıl da umduğumuz gibi geçmeyecek böyle giderse

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Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Görev bitince silah da geri alınmalı. İnsanlar yaşlandıkça bunama, demans gibi hastalıklar yüzünden ruh sağlıkları bozulabiliyor. Ellerinin altında silah bulunması çok yanlış

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