İznik Gölü'nde akıntıya kapılan emekli polis hayatını kaybetti, oğlu kurtarıldı

Bursa'da oğlu ile yüzmek için İznik Gölü'ne giren emekli polis akıntıya kapılarak hayatını kaybetti, oğlu ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında İznik ilçesi Dırazali Mahallesi sınırlarındaki İznik Gölü'nde meydana geldi. Emekli polis memuru Sinan Çağlayan, 8 yaşındaki oğlu Y.Ç. ile yüzmek için İznik Gölü'e girdi. Göle giren ikili akıntıya kapıldı. Boğulma tehlikesi yaşayan çocuğu görenler yardımına koşarak sudan çıkardı. O sırada akıntıya kapılan Sinan Çağlayan ise gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatan Mudanya Deniz Polisi ve dalgıç ekipleri Sinan Çağlayan'ın cansız bedenine ulaştı. 8 yaşındaki çocuk ise İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı