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Emekli astsubay, kanser hastası eşini öldürüp intihar etti

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde emekli astsubay, kanser hastası eşini öldürüp, aynı tabancayla intihar etti. Kadının bir gün önce hastaneden eve geldiği, kanser tedavisi gördüğü ve eşi ile arasının çok iyi olduğu öğrenildi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Değirmendere Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli astsubay Erdoğan Canbazoğlu (71), önce kanser hastası eşi Dursine Canbazoğlu'nu (67), ardından da kendini tabanca ile vurdu. Sesi duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, çifti hastaneye kaldırırken, çift kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"DURSİNE HANIM'IN 'YAPMA, YAPMA' DİYE 3 KEZ SESLENDİĞİNİ DUYDUM

Uzun yıllardır çiftin komşusu olan A.L., "Sabah erken saatte Dursine Hanım'ın 'Yapma, yapma' diye 3 kez seslendiğini duydum. Biz kapı kırıldı sandık ancak meğerse gelen ses silah sesiymiş. Polisler ve ambulanslar gelince olayın aslını öğrendik. Konduramadık olayı. Dursine Hanım kanser hastasıydı, 4 aydır tedavi görüyordu. Bağırsak düğümlenmesi olmuş 4 yerinden onu ameliyat oldu, zaten dün hastaneden geldi. İkisi de çok iyi komşulardı, temiz ailelerdi. Biz konduramadık. Uzun süreden beri çok iyi komşuyduk" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

kocaeli

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