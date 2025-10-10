Emekli Albay Özeller Hakkında Bahçeli'ye Yönelik Paylaşımlar Nedeniyle 6 Yıl Hapis İstemiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında yaptığı paylaşımlar nedeniyle emekli Albay Çetin Orkun Özeller hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Özeller hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'zincirleme şekilde kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçlarından toplam 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. - İSTANBUL