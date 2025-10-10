Haberler

Emekli Albay Özeller Hakkında Bahçeli'ye Yönelik Paylaşımlar Nedeniyle 6 Yıl Hapis İstemiyor

Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımları nedeniyle yapılan soruşturmada emekli Albay Çetin Orkun Özeller hakkında 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında yaptığı paylaşımlar nedeniyle emekli Albay Çetin Orkun Özeller hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Özeller hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'zincirleme şekilde kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçlarından toplam 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
