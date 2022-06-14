'Emeğim çok' deyip onlarca kayısı ağacını kökünden söktü

Malatya'da yıllar önce sattığı kayısı bahçesinde hak iddia ettiği ileri sürülen bir kişi, "emeğim çok" dediği onlarca ağacı kepçe ile kökünden söktü.

Dünyanın kayısı başkenti olarak anılan Malatya'da üreticiler yeni dönem hasat için gün sayarken, Akçadağ ilçesine bağlı Sahilköy Mahallesi'nde ise akıllara durgunluk veren bir hadise yaşandı. Son beş yılda birçok defa el değiştiren son olarak Hayri Taş'ın satın aldığı kayısı bahçesinde bulunan 30 kayısı ağacı, üzerindeki meyveler ile birlikte kökünden söküldü.

Görünce gözlerine inanamadı

Bahçenin eski sahiplerinden H.B.'nin "emeğim çok" diyerek ağaçları yerinden söktüğünü ileri sürülen Hayri Taş, "Kayısı bahçesi 5 yıl önce H.B.'ye aitti, kendi bahçeye bakıyordu. Ama her yıl bir kişiye sattı. Halen emeğim var diyor. Tapusu yok. Daha önce bir tartışmamız da olmadı. Sabah bahçeye geldiğimde ağaçları devrilmiş vaziyette gördüm. 30 ağaç kepçe ile kökünden sökülmüş. Jandarma geldi inceleme yaptı. Hakkında suç duyurusunda bulundum" dedi

"Tüm ağaçlar kökünden sökülmüş"

Bahçeyi kiralayan Şevki Soner Durhan ise "Kömekavak Mahallesi'nde bahçe satın aldık, bir de komşumuzdan bahçe kiraladık. Sabah geldik bütün ağaçlarımızı kepçe ile kökünden sökmüşler. Soruşturduk, bahçenin daha önceki sahibi olan H.B. isminde bir şahıs ağaçları sökmüş gitmiş. Jandarmaya haber vererek şikayetçi olduk" diye konuştu. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa