Elmadağ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki bariyere çarptı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.
Ankara'nın Elmadağ ilçesi girişinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan bariyere çıktı.
Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde meydana geldi. Ankara'dan Elmadağ yönünde ilerleyen 06 EMC 756 plakalı Volkswagen marka otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bariyere çıktı. Kaza sonrası bölgeye trafik polisleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmadı. - ANKARA