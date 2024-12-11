Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'nin terörizm yuvası olmasına izin vermeyeceğiz

Bakan Fidan'dan çok net Suriye mesajı: İzin vermeyeceğiz

 HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor

HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor

 Fırat'ın doğusunda köşeye sıkışan PKK/YPG, İsrail'den yardım istedi

Fırat'ın doğusunda köşeye sıkışan PKK/YPG, İsrail'den yardım istedi
Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında

Hafız Esad'ın mezarını basıp böyle yıktılar

Elmadağ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı

Elmadağ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki bariyere çarptı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesi girişinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan bariyere çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde meydana geldi. Ankara'dan Elmadağ yönünde ilerleyen 06 EMC 756 plakalı Volkswagen marka otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bariyere çıktı. Kaza sonrası bölgeye trafik polisleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İsrail, Suriye planını açık açık itiraf etti: Talimat verdik
img

Hamas, Suriye tavrını ilan etti
img

HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Atletico Madrid - Slovan Bratislava Maçı Atletico Madrid - Slovan Bratislava Maçı Atletico Madrid-Slovan Bratislava Maçı Detayları Dortmund-Barcelona Maçı Detayları Dortmund ve Barcelona Kritik Maçta Karşılaşıyor Juventus ve Manchester City Karşılaşıyor Atletico Madrid-Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid-Slovan Bratislava maçı hangi kanalda? Atletico Madrid-Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid-Slovan Bratislava maçı hangi kanalda? Atletico Madrid-Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid-Slovan Bratislava maçı hangi kanalda? Borussia Dortmund-Barcelona maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? Borussia Dortmund-Barcelona maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.