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Elmadağ'da kar yağışı araçlara zor anlar yaşattı

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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kar yağışı nedeniyle araçlar zor anlar yaşadı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kar yağışı nedeniyle araçlar zor anlar yaşadı.

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Elmadağ ilçesinde kar yağışı nedeniyle buz pistine dönen yollarda araçlar zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yolda kaldı. Belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elmadağ Ankara Hava Durumu Trafik Belediye 3. Sayfa Haberler

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