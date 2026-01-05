Haberler

8 gün sonra gölette bulundu: Elif Kumal'ın ölüm nedeni belli oldu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra gölette otomobilinin içinde bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni yapılan ön otopside boğulma olarak belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra gölette otomobilinin içinde cansız bedeni bulunan Elif Kumal'ın (34) ölüm nedeninin boğulma olduğu belirlendi.

Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaptığı sırada kaybolan Elif Kumal'ın cansız bedeni, Yukarıyapıcı Göleti'nde otomobilinin sürücü koltuğunda bulunmuştu. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside, Kumal'ın vücudunda kesici alet veya ateşli silah izine rastlanmadığı, ilk değerlendirmeye göre ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi.

Olay, 27 Aralık'ta Elif Kumal'ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitmesiyle başladı. İddiaya göre Kumal ile erkek arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Kumal, 16 ATB 289 plakalı otomobiliyle gece saatlerinde kamp alanından ayrıldı. Kendisine ulaşamayan Enis G., 28 Aralık saat 12.09'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine jandarma ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Güvenlik kameralarında Kumal'ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğine dair herhangi bir görüntüye ulaşılamadı. Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa'dan gelen AFAD ekipleri, jandarma komandolar, sivil toplum kuruluşları, iz takip köpekleri, helikopter, dron ve Bayraktar TB-2 İHA ile arama çalışmaları sürdürüldü.

Arama çalışmalarının 8'inci gününde, Ankara'dan gelen özel ekip tarafından Yanal Taramalı Sonar (YTS) cihazı kullanılarak gölette tarama yapıldı. Yapılan çalışmada, Kumal'ın otomobili kıyıdan yaklaşık 25 metre açıkta ve 10 metre derinlikte tespit edildi. Dalgıçların yaptığı incelemede, Kumal'ın cansız bedenine otomobilin sürücü koltuğunda ulaşıldı.

Göletten vinç yardımıyla çıkarılan otomobilin sürücü camının yarıya kadar açık olduğu ve ön tekerlerinin patlak olduğu görüldü. Araçta olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı inceleme yapıldı.

Elif Kumal'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kumal'ın bugün Bandırma ilçesi Doğu Mahallesi'nde ikindi namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarında bulunan arkadaşları, gözaltı sürelerinin dolmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
