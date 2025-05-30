Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı

Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı
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Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 36 yaşındaki Elif Atalay, gece saatlerinde 5. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Sabah komşuları tarafından yerde hareketsiz bulunan Atalay'ın bir süre önce düştüğü belirlendi. Olayla ilgili polis çok yönlü inceleme başlattı. Atalay'ın olaydan önce sosyal medyada "Eski mayıslar yükleniyor" notuyla yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Zonguldak'ta gece evinin balkonundan düşen Elif Atalay'ın (36) sabah saatlerinde komşuları tarafından cansız bedeni bulundu. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Elif'in sır ölümü! Yaptığı son paylaşım dikkat çekti

KOMŞUSU FARK ETTİ

Olay, gece saatlerinde, Kozlu ilçesi Güney Mahallesi Likman Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre; Elif Atalay, sitedeki 5'inci kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü. Sabah saatlerinde balkona çıkan komşusu Atalay'ı yerde hareketsiz yatarken görüp polise ihbarda bulundu. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk incelemesinde Elif Atalay'ın öldüğü ve bir süredir bulunduğu yerde olduğu tespit edildi. Elif Atalay'ın cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elif'in sır ölümü! Yaptığı son paylaşım dikkat çekti

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Elif Atalay'ın dün saat 20.00 sıralarında sosyal medyadaki son paylaşımında bir kadın arkadaşı ile içki içtiği ve "Eski mayıslar yükleniyor" ifadelerini kullandığı görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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