Elektrikli bisikletle kaza yapan genç, hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri İzmir'in Kiraz ilçesinde elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kişi, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Gedik Mahallesi'nde bulunan mezarlık yakınında Mustafa Akça (28) idaresindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücü Mustafa Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından kaza yerinde güvenlik önlemleri alınırken, Akça'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mustafa Akça İzmir 3. Sayfa Haberler

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