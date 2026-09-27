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Elektrikli bisiklet park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

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Elektrikli bisiklet park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı
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Karaman’da kontrolden çıkarak devrilen elektrikli bisiklet, yaklaşık 10 metre sürüklendikten sonra park halindeki otomobile çarptı.

Karaman'da kontrolden çıkarak devrilen elektrikli bisiklet, yaklaşık 10 metre sürüklendikten sonra park halindeki otomobile çarptı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Üniversite Mahallesi Şehit Muhammed Yalçın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim L. (19) idaresindeki 70 ACD 855 plakalı elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 10 metre sürüklenen elektrikli bisiklet, yol kenarında park halinde bulunan 42 AKC 125 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücünün yetki belgesi almadan motokurye faaliyeti yürüttüğü tespit edildi. Sürücüye 21 bin 333 lira idari para cezası uygulanırken, kazaya karışan elektrikli bisiklet çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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