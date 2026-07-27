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Burdur'da motosiklet-elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Burdur'da motosiklet-elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Burdur’da motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Burdur'da motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Armağan İnci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki 20 ACD 422 plakalı motosiklet ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü H.B. ile elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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