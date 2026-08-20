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Kozan'da Kontrolden Çıkan Otomobil Elektrik Direğine Çarpıp Bahçeye Daldı: 1 Ağır Yaralı

Kozan'da Kontrolden Çıkan Otomobil Elektrik Direğine Çarpıp Bahçeye Daldı: 1 Ağır Yaralı
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Adana'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş marka otomobil, elektrik direğine çarpıp bahçeye daldı. Çarpmanın şiddetiyle araç hurdaya dönerken, elektrik direği yan yattı. Kazada ağır yaralanan sürücü Davut Z., önce Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Adana'daki bir hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan Tofaş marka otomobil, elektrik direğine çarpıp bir bahçeye daldı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken, direk yan yattı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Kozan-Adana karayolu Mansurlu Kavşağı'nda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davut Z. idaresindeki 01 AEM 887 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra bahçeye daldı. Çarpmanın şiddetiyle araç adeta hurdaya döndü. Elektrik direği ise çarpmanın etkisiyle yan yattı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Davut Z., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan sürücü, Adana'daki bir hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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